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Политический кризис в Венесуэле

Пенс заверил Гуайдо в намерении США оказывать ему поддержку

Вице-президент США встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом Колумбии Иваном Дуке

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник провел в Боготе встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом Колумбии Иваном Дуке, на которой в том числе обсудил с ними ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пул журналистов, сопровождающих Пенса в зарубежной поездке.

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Отмечается, что Пенс выразил намерение продолжать поддерживать Гуайдо, провозгласившего себя временным и.о. президента Венесуэлы, и эту позицию Вашингтона подкрепил тот факт, что во время попытки переправить в страну гуманитарную помощь из Колумбии была зафиксирована вспышка насилия. "Мы должны настаивать на гуманитарной миссии", - сказал Пенс. "Мы будем поддерживать вас, пока ваши свободы не будут восстановлены", - отметил вице-президент, обращаясь к Гуайдо.

Пенс в понедельник отправился в Боготу, где он проводит встречи с лидерами стран Группы Лимы и обсуждает ситуацию в Венесуэле. Кроме того, как заявил в субботу Дуке, организация рассмотрит вопрос введения новых мер по усилению дипломатической блокады Боливарианской Республики.

Теги
СШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПенс, Майкл (Майк)Дуке, Иван
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