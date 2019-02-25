Минск выразил сожаление в связи с решением ЕС продлить оружейное эмбарго

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии выразил сожаление в связи с решением Евросоюза о продлении оружейного эмбарго и ограничений в отношении четырех граждан этой страны, отметив, что санкции являются пережитком прошлого. Так прокомментировал начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз распространенное в понедельник соответствующее сообщение пресс-службы Совета ЕС.

"Мы приняли к сведению информацию о решении ЕС, - сказал дипломат, слова которого приводятся в сообщении на сайте МИД. - Ничего, кроме сожаления, она не вызывает, санкции являются пережитком прошлого. Они полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, которые становятся все более содержательными и конструктивными".

Глаз выразил уверенность, что прагматичное и доверительное сотрудничество между Белоруссией и ЕС "по растущему кругу тем взаимного интереса рано или поздно пересилит логику санкций, доказавших свою неэффективность". "Беларусь со своей стороны готова к полноценным добрососедским и партнерским отношениям с ЕС", - сказал дипломат.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС сказано, что Евросоюз продлил на год запрет на поставку оружия в Белоруссию, также на год продлены санкции в отношении четверых белорусов, которых ЕС подозревает в причастности к похищению оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

Евросоюз ввел визовые санкций в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в 2002 году. Затем они неоднократно пересматривались, а в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.