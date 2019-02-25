Президент Боливии считает, что власти США хотят смерти Мадуро

"Что теперь говорит [госсекретарь США Майкл] Помпео? Он говорит: "Дни Мадуро сочтены". Вчера вечером американский сенатор сказал: "Надо убить Мадуро". Если с Мадуро что-то случится, ответственными за это будут США, Помпео и этот сенатор [Марко] Рубио", - приводит слова Моралеса агентство Agencia Boliviana de Informacion.

В своем Twitter президент Боливии также отметил, что "осуждает угрозы убийства" в отношении Мадуро.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.