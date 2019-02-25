WP: экс-сотрудница избирательного штаба Трампа подала на него в суд за поцелуй

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Бывшая сотрудница избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Алва Джонсон подала на него в суд. Джонсон утверждает, что Трамп в августе 2016 года поцеловал ее без ее согласия в присутствии небольшой группы советников перед началом предвыборного митинга в Тампе (штат Флорида).

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, иск к Трампу Джонсон подала в федеральном окружном суде Тампы. По версии Джонсон, которой сейчас 43 года, Трамп на той встрече схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться в последний момент. Поцелуй из-за этого, как заявляет истец, получился неловким и пришелся на угол ее рта.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергла изложенные Джонсон данные. "Этого никогда не происходило, и это напрямую противоречит показаниям многочисленных очевидцев [эпизода]", - говорится в письменном заявлении официального представителя президента США.

Темнокожая Джонсон проживает в штате Алабама. У нее четверо детей.