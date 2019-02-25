БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. США призывают Группу Лимы заморозить активы PDVSA, передать средства Венесуэлы Гуайдо, прекратить выдачу виз окружению Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Кроме того, Cоединенные Штаты намерены выделить дополнительно $56 млн латиноамериканским государствам, которые оказывают помощь народу Венесуэлы.

"Сегодня для меня большая честь объявить, что США выделят дополнительные $56 млн для поддержки наших партнеров в регионе, которые приходят на помощь народу Венесуэлы", - сказал он.