{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

США призывают Группу Лимы заморозить активы PDVSA

Вашингтон также намерен выделить $56 млн латиноамериканским государствам, которые оказывают помощь Венесуэле

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. США призывают Группу Лимы заморозить активы PDVSA, передать средства Венесуэлы Гуайдо, прекратить выдачу виз окружению Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Кроме того, Cоединенные Штаты намерены выделить дополнительно $56 млн латиноамериканским государствам, которые оказывают помощь народу Венесуэлы. 

"Сегодня для меня большая честь объявить, что США выделят дополнительные $56 млн для поддержки наших партнеров в регионе, которые приходят на помощь народу Венесуэлы", - сказал он.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПенс, Майкл (Майк)
Лукашенко объявил выговор министру образования Белоруссии
Эта мера была принята в виду того, что Игорь Карпенко не принял должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования
Читать полностью