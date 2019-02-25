Президент Колумбии заявил, что дипломатическая блокада Венесуэлы будет усилена

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке считает, что необходимо усилить дипломатическую блокаду Венесуэлы, чтобы режим президента Николаса Мадуро пал.

"Сегодня мы можем четко заявить, что после сегодняшнего заседания дипломатическая блокада усилится. Она будет более эффективной", - заявил Дуке, выступая в понедельник на заседании Группы Лимы в Боготе.

Президент Колумбии заявил, что, помимо усиления блокады, будут приняты "санкционные меры против диктатора" Мадуро. "Активы Венесуэлы, которые имеются в наших странах, будут переданы под контроль Национальной ассамблеи (однопалатный парламент Венесуэлы - прим. ТАСС) и президента Хуана Гуайдо", - добавил Дуке.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент- Люсия.