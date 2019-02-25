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СМИ: Асад встретился с духовным лидером Ирана в Тегеране

Президент Сирии поздравил Али Хаменеи с 40-й годовщиной Исламской революции в Иране, отмечает агентство SANA

ТАСС, 25 февраля. Президент Сирии Башар Асад посетил в понедельник Тегеран и встретился с руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Об этом передало агентство SANA со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Сирийский лидер поздравил Хаменеи с 40-й годовщиной Исламской революции в Иране, в результате которой, по его словам, было создано "сильное государство, способное защитить национальные интересы и оказывающее поддержку справедливому делу других народов".

По информации пресс-службы, в ходе переговоров Асад и Хаменеи подтвердили, что "двустороннее партнерство позволяет Дамаску и Тегерану успешно противостоять враждебным заговорам, преследующим цель дестабилизировать обстановку и посеять анархию во всем регионе".

Теги
ИранСирияХаменеи, АлиАсад, Башар Хафез
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