Аятолла Хаменеи назвал создание буферной зоны в Сирии опасным заговором США

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник расценил как заговор США идею создания буферной зоны в Сирии. Об этом он заявил на встрече в Тегеране с президентом Сирии Башаром Асадом, передает канал PressTV.

"Вопрос буферной зоны, которую американцы пытаются создать в Сирии, - в числе тех опасных заговоров, которые мы категорически отвергали и с которыми мы решительно боролись", - сказал Хаменеи.

Духовный лидер Ирана отметил, что для Тегерана является честью оказание поддержки Сирии и что стойкость сирийского президента и народа Сирии - главная причина поражения США и их региональных наемников.

"Исламская Республика Иран рассматривает поддержку сирийского правительства и народа как оказание помощи движению сопротивления [Соединенным Штатам] и искренне считает это для себя честью".