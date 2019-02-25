Лейбористы поддержат проведение повторного референдума о Brexit

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение повторного референдума по вопросу о выходе страны из Евросоюза. Об этом говорится в речи главы партии Джереми Корбина, текст которой попал в распоряжение телеканала Sky News.

"В соответствии с политикой, утвержденной на партийной конференции, мы также намерены внести или поддержать поправку [к биллю о Brexit] о проведении всенародного голосования с тем, чтобы предотвратить разрушительный вариант Brexit, к которому пытаются склонить страну тори", - говорится в речи Корбина.

На сентябрьском съезде партии в Ливерпуле лейбористы приняли документ, в котором говорилось, что партия будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, которую предложит правительство. Руководство партии допускало, что "остаться в ЕС" будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.

В заявлении, с которым Кобрин должен позднее в понедельник обратиться в парламентариям-лейбористам, также отмечается, что партия поддержит поправку Иветт Купер и Оливера Летвина. Она может позволить парламенту отложить Brexit, если премьер-министр Тереза Мэй не представит гарантий того, что Великобритания не покинет Евросоюз без сделки с Брюсселем.

Голосование по поправкам к биллю о Brexit должно состояться в среду - на следующий день после того, как Мэй проинформирует парламент о ходе переговоров с Брюсселем. Правительство пытается добиться от ЕС уступок в вопросе о спорном механизме "бэкстоп", который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Британский парламент отказывается утвердить сделку с ЕС, опасаясь, что из-за "бэкстопа" Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. При этом в ЕC не согласны вносить в проект соглашения о Brexit какие-либо коррективы.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.