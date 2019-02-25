СМИ: Верховный суд Украины отклонил иск против Зеленского о незаконной агитации

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Украины отклонил иск о незаконной агитации против кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского и телеканала "1+1". Об этом в понедельник сообщило агентство УНН.

"Верховный суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным агентства, иск против Зеленского подала журналистка Юлия Литвиненко. Она требовала признать противоправной предвыборную агитацию кандидата в президенты, участвовавшего в качестве ведущего телепередачи "Лига Смеха" 15 февраля на телеканале "1+1". Кроме этого, Литвиненко просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании артиста.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

По данным последних опросов, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов. Он почти на 9% опережает действующего главу государства Петра Порошенко.