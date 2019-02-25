Трамп сообщил об освобождении похищенного более года назад в Йемене американца

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти США добились освобождения и возвращения на родину гражданина США Дэнни Берча, который в сентябре 2017 года был похищен неизвестными преступниками в Йемене. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Для меня честь объявить, что гражданин США Дэнни Берч, который находился в заложниках на протяжении 18 месяцев в Йемене, был вызволен из плена и уже вернулся к своей супруге и детям. Я признателен Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за поддержку в организации отправки Дэнни домой, возвращение Дэнни символизирует все наилучшее, что Соединенные Штаты и их партнеры могут сделать совместными усилиями", - сказал он.

Трамп также сообщил, что с момента его прихода в Белый дом властям США уже удалось "спасти из плена более 20 американцев". "Мы будем неустанно работать над тем, чтобы вернуть домой американцев, которые остаются в плену", - добавил Трамп.

В сентябре 2017 года Министерство внутренних дел Йемена сообщило, что неизвестные преступники похитили сотрудника нефтяной компании Yemeni Safer Дэнни Берча. Он работал в Йемене с 1994 года, женат на гражданке этой страны, у них трое детей.