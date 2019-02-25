Вице-президент Бразилии заявил, что только Гуайдо сможет выплатить венесуэльские долги КНР

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Только Венесуэла, возглавляемая лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, сможет выплатить правительству Китая все долги, которые Каракас имеет перед Пекином. Такое мнение в понедельник высказал вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, выступая перед журналистами в столице Колумбии.

"Я думаю, что Китай ищет возможности вернуть те средства, которые ему должна Венесуэла. Считаю, что у Пекина есть четкое представление, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро им никогда не заплатит. Кто точно заплатит? Гуайдо", - сказал Моурау.

Бразильский политик также отметил, что Пекин и Москва должны принять участие "в урегулировании ситуации".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Иран, Сирия и Турция.