СМИ: мэр Риги намерен баллотироваться в Европарламент

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков решил принять участие в выборах в Европейский парламент 25 мая, несмотря на сделанные ранее заявления о том, что не планирует баллотироваться. С таким утверждением выступил в понедельник местный телеканал LTV.

Согласно сообщению, Нил Ушаков, а также бывший вице-мэр города Андрис Америкс на минувших выходных приняли решение принять участие в выборах в ЕП по избирательному списку партии "Согласие", либо по единому избирательному списку "Согласия" и партии "Честь служить Риге". Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится десять лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи с скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme. На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas satiksme, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.