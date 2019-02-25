СМИ: венесуэльские силовики задержали шестерых военных при попытке бегства в Колумбию

КАРАКАС, 26 февраля. /ТАСС/. Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы задержали шестерых венесуэльских военнослужащих при попытке бегства в Колумбию через границу в штате Тачира. Об этом сообщила на своем сайте в понедельник газета El Nacional .

В настоящее время военные находятся в штабе Нацгвардии в городе Капачо. По данным венесуэльской оппозиции, порядка 160 военнослужащих, полицейских и бойцов Нацгвардии Боливарианской Республики перебежали в Колумбию с 23 февраля.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.