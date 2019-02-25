Группа Лимы обратилась в Международный уголовный суд по гуманитарной ситуации в Венесуэле

БОГОТА, 26 февраля. /ТАСС/. Страны, входящие в Группу Лимы, решили направить обращение в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой рассмотреть гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Об этом в понедельник сообщил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо, выступая перед журналистами с итоговым заявлением Группы.

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"Мы решили обратиться в Международный уголовный суд с просьбой принять во внимание серьезную гуманитарную ситуацию в Венесуэле", - заявил Трухильо.

Глава колумбийского внешнеполитического ведомства отметил, что МУС также рассмотрит случаи "проявления насилия администрацией Николаса Мадуро в отношении венесуэльского населения".

26 сентября прошлого года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности, которые могли быть совершены на территории Венесуэлы с 12 февраля 2014 года. Позже о поддержке инициативы заявили правительства Коста-Рики, ФРГ и Франции.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.