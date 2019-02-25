Гутерриш на фоне кризиса в Венесуэле предупредил о последствиях военного вмешательства

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Любое военное вмешательство, предпринятое без одобрения Совета Безопасности ООН, чревато потрясениями для современного миропорядка. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая в понедельник вечером в интервью швейцарской вещательной компании RTS на вопросы, касающиеся обострения ситуации в Венесуэле и возможной военной интервенции США в эту страну.

На вопрос ведущего программы о том, "желательно ли военное вмешательство США" в Венесуэле, Гутерриш ответил: "Считаю, что время военных интервенций в Латинской Америке прошло". Административный глава всемирной организации подчеркнул, что "военные вмешательства, которые не подчиняются правилам Устава ООН, которые осуществляются не под эгидой Совета Безопасности, становятся фактором потрясений для мирового порядка".

Гутерриш напомнил, что именно Совбез обладает полномочиями для принятия в надлежащий момент решения о военном вмешательстве. "Для этого должны быть серьезные причины - защита мира и безопасности в глобальном масштабе", - подчеркнул он.

Генсек ООН считает, что в нынешней обстановке в мире "было бы довольно наивным" рассчитывать, что может быть найдено единство по вопросу военного вмешательства между такими постоянными членами Совета Безопасности, как США, Китай и Россия.