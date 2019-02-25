Трамп отправил в Конгресс отчет о стратегии США в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил в Конгресс отчет, в котором говорится о стратегии администрации США в отношении Сирии. Как сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, необходимость подготовки такого отчета предусмотрена оборонным бюджетом.

"Я отправил отчет, описывающий стратегию США по Сирии", - говорится в тексте письма Трампа к Конгрессу. Пресс-служба администрации не публикует сам отчет и не раскрывает его содержание.

В настоящий момент в Сирии дислоцирован американский контингент численностью более 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.