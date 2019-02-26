Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в нарушении досудебного соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США попросила суд в Нью-Йорке признать, что глава компании Tesla Илон Маск нарушил договоренности, достигнутые ранее с данным регулирующим органом. Об этом информировал в понедельник телеканал CNBC.

Претензии комиссии касаются сообщения, которое Маск разместил в Twitter 19 февраля. Бизнесмен отметил, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тыс.". Представители регулятора обратили внимание на то, что, согласно имеющейся договоренности, Маск должен согласовывать свои касающиеся Tesla публичные заявления в соцсетях с другими представителями руководства компании.

В поданном регулятором ходатайстве подчеркивается, что Маск "снова опубликовал важную информацию о Tesla, которая не соответствует действительности". Комиссия подчеркнула, что у предпринимателя свыше 24 млн подписчиков в Twitter, в том числе журналисты, и с представленными им данными может ознакомиться любой пользователь интернета. В ходатайстве отмечается, что представители регулятора обратились в Tesla и выяснили, что сообщения Маска в Twitter "просматривают после публикации", однако не до нее.

В октябре 2018 года суд в Нью-Йорке утвердил соглашение между Tesla и комиссией, касающееся претензий последней из-за заявления Маска о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций компании. Согласно условиям договоренности, достигнутой в конце сентября, Маск был обязан выплатить $20 млн регулятору и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года, но при сохранении поста руководителя Tesla.

После сообщения о новых претензиях регулятора акции Tesla на электронных торгах в США после официального завершения сессии снизились в цене примерно на 5,4%.