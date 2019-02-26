В Каракасе заявили, что США проводят кампанию с целью свергнуть Мадуро

КАРАКАС, 26 февраля. /ТАСС/. Венесуэла осуждает планы США, которые совместно со своими союзниками хотят свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в понедельник на сайте МИД Венесуэлы.

"Правительство Венесуэлы перед всем миром осуждает правительство США, которые вместе с группой подчиненных стран проводят ожесточенную кампанию по свержению правительства Венесуэлы и конституционного президента Николаса Мадуро, явно нарушая самые элементарные принципы международного права", - говорится в документе.

Венесуэльские власти отметили, что 23 февраля "администрация [президента Дональда] Трампа попыталась незаконно осуществить вторжение на территорию Венесуэлы под предлогом доставки некой помощи". "Венесуэла призывает международное сообщество сплотиться для защиты целей и принципов Устава ООН", - подчеркнули в МИД Боливарианской Республики. Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.