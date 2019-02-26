Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит США - КНДР

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде во вторник через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). На вокзале его в торжественной обстановке встретило местное руководство, сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита КНДР - США в Ханое.

На перроне, куда прибыл поезд лидера КНДР, был сооружен специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул. Ким Чен Ына на станции встретил заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг, а на выходе с вокзала почетного гостя уже ожидали десятки школьников с флажками КНДР и более ста вьетнамских и иностранных журналистов, которые провели ночь на станции Донгданг.

Ким Чен Ын сел в Mercedes S600 Pulllman, на котором установлены только флаги КНДР и отсутствуют государственные регистрационные знаки, и направился в Ханой, сообщил корреспондент ТАСС. На лидере КНДР был традиционный черный френч.

За первым автомобилем следует запасной лимузин - бронированный Mercedes Maybach - на котором также нет номеров и установлены флаги КНДР. В июне прошлого года, во время саммита в Сингапуре, Ким Чен Ын передвигался на своем личном автомобиле, доставленном из Пхеньяна. На нем также отсутствовали номера и были закреплены только флаги КНДР.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, в этот раз оба Mercedes доставили во Вьетнам на бронепоезде Ким Чен Ына.

Трассу перекрыли для кортежа

Власти Вьетнама перекрыли для гражданского транспорта автотрассу от станции Донгданг до Ханоя, чтобы по ней мог проехать автокорте Ким Чен Ына, сообщил ТАСС источник в оргкомитете предстоящего саммита КНДР - США.

Автоколонне предстоит преодолеть около 170 км до столицы Вьетнама. Накануне трассу на всей протяженности проверили саперы и службы безопасности.

Наблюдатели отмечают сходства с саммитом в Сингапуре: после того, как Ким Чен Ына сел в Mercedes Pullman и автомобиль начал движение, двенадцать сотрудников северокорейской охраны пробежали несколько десятков метров по обе стороны от лимузина, пока он не набрал скорость. Кроме того, в кортеж входят бронированный Maybach, два внедорожника Toyota Land Cruser 200 и несколько других автомобилей.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.