Посол Венесуэлы в России: США отправили в республику испорченные продукты и лекарства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отправили в Венесуэлу в составе гуманитарной помощи испорченные продукты и просроченные лекарства, заявил посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия" .

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"США направляют [в Венесуэлу] продукты, которые никто не проверял. Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования. Их не проверила ни одна организация, которые занимается такими проверками во всем мире, - речь идет, в частности, о Красном Кресте", - сказал дипломат.

Он напомнил, что ранее Венесуэла получила более 7 тонн медицинских изделий от России.

"Ничего страшного из-за этого не произошло, потому что мы знаем, что такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней", - отметил Тортоса.

Также он напомнил о приеме гуманитарного груза из Европейского союза по линии ООН.