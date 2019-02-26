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Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

Президенту Венесуэлы не понравились вопросы журналистов, отметили в телекомпании

ТАСС, 26 февраля. Журналисты испаноязычной телекомпании Univision были задержаны в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила сама телекомпания.

"Главе государства не понравились вопросы интервью, и он приказал остановить запись, конфисковать рабочую технику и задержать шесть журналистов во дворце Мирафлорес в Каракасе", - говорится в сообщении.

По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, журналисты уже освобождены. "Они только что вышли из Мирафлореса, где находились с 16:30 (23:30 мск)", - говорится в Twitter профсоюза.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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