Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

ТАСС, 26 февраля. Журналисты испаноязычной телекомпании Univision были задержаны в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила сама телекомпания.

"Главе государства не понравились вопросы интервью, и он приказал остановить запись, конфисковать рабочую технику и задержать шесть журналистов во дворце Мирафлорес в Каракасе", - говорится в сообщении.

По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, журналисты уже освобождены. "Они только что вышли из Мирафлореса, где находились с 16:30 (23:30 мск)", - говорится в Twitter профсоюза.