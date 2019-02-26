Мадуро заявил, что США пытаются создать условия для военной интервенции в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается спровоцировать политический кризис в Венесуэле, который бы позволил осуществить американское военное вторжение в страну. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в интервью телеканалу ABC , которое было показано в понедельник.

"Все, что делает правительство США, обречено на провал", - сказал Мадуро. "Они пытаются спровоцировать кризис, чтобы оправдать политическую эскалацию и военное вторжение в Венесуэлу, чтобы развязать войну в Южной Америке ", - подчеркнул он.

Мадуро, говоря о встрече в Боготе вице-президента США Майкла Пенса с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, отметил, что это "элемент политики с целью" установления двоевластия в Боливарианской Республике. На вопрос о том, позволит ли он Гуайдо вернуться в страну, Мадуро ответил: "Он может уезжать и возвращаться, и ему придется столкнуться с правосудием, поскольку правосудие запретило ему покидать страну". "Ему следует уважать законы", - добавил венесуэльский лидер.

Мадуро сравнил администрацию президента США Дональда Трампа с расистской организацией ку-клукс-клан и подчеркнул, что Вашингтон "готов воевать за [венесуэльскую] нефть". "Экстремистское, ку-клукс-клановское правительство с Дональдом Трампом во главе желает войны за нефть и большего, нежели только нефть", - подчеркнул Мадуро. Он отметил, что Венесуэла является "мирной, скромной страной".

На вопрос о том, с каким бы посланием он мог обратиться к Трампу, Мадуро ответил: "Приведите в порядок вашу политику в отношении Венесуэлы". "Венесуэла имеет право на то, чтобы жить в мире, в Венесуэле имеются легитимные институты", - добавил он.

Мадуро подчеркнул, что "готов к прямому диалогу" с Вашингтоном и Трампом и призвал власти США "искать решения XXI века, а не времен холодной войны". "Холодную войну следует оставить позади", - добавил он.