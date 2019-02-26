Затишье перед бурей. Что происходит в медиацентре второго саммита КНДР и США

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Начавший во вторник свою работу в Ханое медиацентр предстоящего саммита КНДР и США едва ли заполнен журналистами хотя бы на четверть.
В этом смог лично убедиться корреспондент ТАСС.
Большинство представителей местных и иностранных СМИ находятся у гостиницы Melia Hanoi, куда ранее на своем кортеже прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын.
Дворец культуры Советско-вьетнамской дружбы
Медиацентр расположился в здании Дворца культуры имени Советско-вьетнамской дружбы. В многочисленных залах пустуют десятки квадратных метров столов, а экраны раз за разом показывают кадры прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). Там лидера КНДР встретил почетный караул и школьники с северокорейскими флажками.
Немногочисленные вьетнамские репортеры ищут иностранных журналистов, чтобы взять у них эксклюзивный комментарий. "Какие у вас впечатления от Вьетнама? Как вы оцениваете подготовку Ханоя к саммиту? Чего ждете от второго саммита лидеров КНДР и США?" - стандартный набор вопросов от местных журналистов, на которые охотно отвечают их иностранные коллеги.
Стоит отметить, что у американских журналистов должен был быть отдельный пресс-центр, который предполагалось разместить в Melia Hanoi. Однако в последний момент он был присоединен к общему медиацентру - вероятно, это было связано с вопросами обеспечения безопасности северокорейской делегации.
За день до начала второй встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа медиацентр словно замер в ожидании - это можно сравнить с затишьем перед информационной бурей. То же самое можно было наблюдать в июне 2018 года в Сингапуре. Но нет никаких сомнений, что уже 27 февраля, когда официально начнется саммит, медиацентр в центре Ханоя будет переполнен людьми.
Ожидается, что передавать сообщения в режиме реального времени будут более 3,5 тыс. журналистов.
В ожидании лидера КНДР
Пока большая часть представителей СМИ расположилась близ отеля Melia Hanoi, где остановился северокорейский лидер. Там они надеются поймать удачный кадр, когда и если Ким Чен Ын выйдет на прогулку по вечернему Ханою, как он сделал в прошлом году в Сингапуре.
У гостиницы действует режим усиленной охраны - подъезды к ней перекрыты, а рядом со зданием отеля стоят броневики служб безопасности. Вьетнамские военные, впрочем, настроены дружелюбно и не против сфотографироваться с представителями иностранной прессы.
Поприветствовать предстоящий саммит собрались и местные жители. Многие из них облачены в футболки с изображением лидеров КНДР и США и размахивают флажками двух государств.
"Мы очень рады, что такое международное событие проходит именно в Ханое. Надеюсь, что лидерам двух государств удастся достичь договоренности, которая поможет достижению мира и стабильности во всем регионе", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС мужчина в майке с изображением Ким Чен Ына и Дональда Трампа.