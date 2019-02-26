СМИ: эстонского пограничника уволили из-за российского гражданства

ТАЛЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уволил сотрудника из-за наличия у него помимо эстонского еще и российского гражданства. Об этом сообщил во вторник портал ERR.

Уволенный - гражданин Эстонии по рождению. Он работал в Департаменте полиции и пограничной охраны с 2008 года. Последнее время он был сотрудником пограничного пункта Нарвы.

В 2018 году выяснилось, что у него есть также и российский паспорт. По закону, иностранцы не могут работать в Департаменте полиции и пограничной охраны.

В этой связи весной прошлого года сотруднику предложили отказаться от российского гражданства. Он этого не сделал и был уволен.