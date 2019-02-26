Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2019 году

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в учениях в 2019 году. За соответствующий законопроект во вторник проголосовали 263 депутата при 226 необходимых.

"Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону в июне-октябре в украинско-американских учениях Rapid Trident - 2018 примут участие 2 тыс. военных из США и НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" с оружием и техникой, "до 30 единиц колесной техники, до 23 самолетов и вертолетов", а на Sea Breeze - 2018 в июне - сентябре - до 2 тыс. военных, "до 40 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 41 самолета и вертолета, до 100 единиц колесной техники".

В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения "Ворьер Вотчер - 2019".

Подобные решения принимаются на Украине ежегодно с апреля 2014 года. В прошлом году в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил приняли участие более 3 тыс. военнослужащих США и государств - членов НАТО с вооружением и военной техникой. Для проведения совместных учений на территории Украины необходимо согласие Верховной рады. Соответствующий законопроект вносит в парламент президент страны.