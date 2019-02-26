Зеленский обвинил украинскую власть в "заработках на крови"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины и лидирующий в предвыборных рейтингах шоумен Владимир Зеленский заявил, что обнародованная журналистами информация о контрабанде запчастей для украинской военной техники свидетельствует о том, что украинская власть "зарабатывает на крови".

"Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией возможна, бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат возможны, конфеты возможны, Maruv нельзя", - сказал он во вторник в своем видеообращении, комментируя расследование украинских журналистов о контрабанде крупными украинскими чиновниками запчастей из России для оборонных предприятий страны.

"Сейчас я понял, что такое "армия, язык, вера" (один из предвыборных лозунгов Порошенко - прим. ТАСС). Это - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - заявил он, обращаясь к действующему главе государства Петру Порошенко. Затем Зеленский, используя уже другой лозунг Порошенко - "Кандидатов много - президент один", - добавил: "Кандидатов много, поэтому кого-то, кроме вас, выберем".

Накануне журналисты программы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей. Сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.