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Глава МИД Турции заявил, что Анкара никогда не откажется от своих обещаний России по С-400

Мевлют Чавушоглу назвал поставку комплексов "завершенным делом"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу AP Photo/Petros Karadjias
Описание
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© AP Photo/Petros Karadjias

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Турция не намерена отказываться от своих обещаний России по сделке о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

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"Нет никакой необходимости делать какие-либо заявления в связи с С-400, это завершенное дело. Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие [стороны]", - сказал он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган напомнил, что его страна "имеет право использовать разные системы ПВО", а другие стороны "не имеют права критиковать за это" Анкару. По словам турецкого лидера, республика рассчитывает на поставки российской системы ПВО в июле этого года.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей F-35.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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