Порошенко поддержал отстранение первого замсекретаря СНБО из-за обвинений в коррупции

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны на время расследования, связанного с возможной причастностью чиновника к коррупции. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал Цеголко в Facebook.

Ранее Гладковский сообщил украинским СМИ, что лично попросил приостановить свои полномочия на время расследования.

Накануне журналисты программы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей.

Сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".