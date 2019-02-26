МИД Франции принял к сведению отставку Зарифа и заявил о приверженности ядерной сделке

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. МИД Франции принял к сведению намерение главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа уйти в отставку. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель французского МИД.

"Мы приняли к сведению заявление Зарифа о его отставке. Франция привержена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который она будет продолжать поддерживать до тех пор, пока Иран выполняет все свои ядерные обязательства", - подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос об отставке Зарифа.

В МИД отметили, что "это соглашение, единогласно одобренное Советом Безопасности ООН в резолюции 2231, является ключевым элементом режима нераспространения и важным фактором международной и региональной безопасности".

Ранее агентство Fars сообщило, что министр внутренних дел Ирана подал в отставку из-за разногласий с канцелярией президента.