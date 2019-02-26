{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Франции принял к сведению отставку Зарифа и заявил о приверженности ядерной сделке

Ранее агентство Fars сообщило, что министр внутренних дел Ирана подал в отставку из-за разногласий с канцелярией президента

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. МИД Франции принял к сведению намерение главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа уйти в отставку. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга официальный представитель французского МИД.

"Мы приняли к сведению заявление Зарифа о его отставке. Франция привержена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который она будет продолжать поддерживать до тех пор, пока Иран выполняет все свои ядерные обязательства", - подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос об отставке Зарифа.

В МИД отметили, что "это соглашение, единогласно одобренное Советом Безопасности ООН в резолюции 2231, является ключевым элементом режима нераспространения и важным фактором международной и региональной безопасности".

Ранее агентство Fars сообщило, что министр внутренних дел Ирана подал в отставку из-за разногласий с канцелярией президента.

Теги
ИранФранцияСитуация вокруг ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
Brexit
Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС способен помочь провести новый референдум по Brexit
Жан Ассельборн считает, что на подготовку второго референдума нужно не менее полугода
Читать полностью