Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС способен помочь провести новый референдум по Brexit

ТАСС, 26 февраля. Европейский союз мог бы помочь Великобритании в проведении второго референдума по вопросу выхода страны из ЕС, так как жители Соединенного Королевства настроены на предотвращение Brexit. Такое мнение, как сообщило во вторник агентство Reuters, высказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

По сведениям агентства, Ассельборн отметил, что ЕС мог бы дать время Соединенному Королевству подготовиться ко второму референдуму, на что, по его мнению, нужно не менее полугода. Чтобы предоставить Великобритании такую отсрочку, Евросоюз мог бы разрешить британцам избрать своих депутатов в Европарламент в исключительном порядке "на очень короткий срок".

Суть проблемы заключается в том, что в середине мая во всех странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. Великобритания, если она еще будет членом сообщества на момент выборов, будет обязана в них участвовать, тогда как британская квота в Европарламенте уже ликвидирована на следующий электоральный период 2019-2024 годов.

В ноябре прошлого года телеканал Sky News провел опрос, согласно результатам которого 55% респондентов хотели бы, чтобы был проведен второй референдум по Brexit, при этом 44% были настроены на это решительным образом.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Выход страны из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.