{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия сбила запущенный с пакистанской территории беспилотник

Полиция начала расследование инцидента

ТАСС, 26 февраля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Пакистана, был сбит во вторник в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщил телеканал NDTV.

Власти и силы безопасности Индии уничтожение беспилотника пока не прокомментировали. По данным телеканала, обломки аппарата рухнули близ населенного пункта Нангхадад в округе Кач. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее Индия сообщила об ударах авиации по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот. По информации телеканала NDTV, 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" нанесли удары по лагерю и полностью его разрушили.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая взяла на себя ответственность атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.

Теги
ИндияПакистан
Brexit
Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС способен помочь провести новый референдум по Brexit
Жан Ассельборн считает, что на подготовку второго референдума нужно не менее полугода
Читать полностью