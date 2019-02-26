Эксперт: коррупционный скандал в оборонке может повысить антирейтинг Порошенко

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Скандал, связанный с возможной масштабной коррупцией при закупках запчастей для оборонных предприятий Украины, может повысить антирейтинг президента страны Петра Порошенко, а на самом рейтинге главы государства вряд ли скажется. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил во вторник украинский политолог Андрей Золотарев.

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"По его рейтинговым позициям это не ударит, потому что ядро электората Порошенко готово ему простить и неэффективность, и воровство, и лицемерие", - сказал политолог.

Накануне журналисты программы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей.

Сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

Гладковский во вторник распространил через украинские СМИ заявление, в котором сообщил, что на время следствия прекращает выполнять обязанности заместителя секретаря СНБО. Его отстранение от должности поддержал Порошенко, поручив правоохранительным органам неотложно расследовать изложенные журналистами факты. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что инициирует процедуру импичмента Порошенко и считает, что обнародованная информация свидетельствует о государственной измене со стороны главы государства.

По мнению Золотарева, в данной ситуации импичмент президенту не представляется возможным из-за особенностей украинского законодательства. "Юлия Тимошенко сегодня поставила вопрос об импичменте президенту, как известно, в украинской политической истории слово импичмент не раз звучало, но никогда оно не было доведено до конца. Такое украинское законодательство, что реализовать идею импичмента нереально", - сказал политолог. Он отметил, что президентская гонка, которая допускает проведение двух туров выборов, такова, что "голосуют не за лучшего, а за того, у кого наименьший антирейтинг". "И в данной ситуации Тимошенко преследует вполне прагматичную цель - накачку антирейтинга Порошенко", - заявил политический эксперт.

Антирейтинг Порошенко

В конце января группа "Рейтинг" опубликовала данные социологического опроса, согласно которым президент Порошенко как кандидат в президенты на предстоящих выборах 31 марта возглавляет антирейтинг. Почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за действующего главу государства ни при каких обстоятельствах. При этом у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко таких непримиримых противников 31% среди опрошенных, у депутата Рады, основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 25%.

Недовольны деятельностью Порошенко 80% опрошенных, и только 15% - довольны. Большинство украинцев (57%) также считают, что ответственность за решение проблем страны лежит на нынешнем президенте.