Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Теперь президент США отправится в отель, однако официально о месте размещения Трампа не объявлялось. Между тем, как сообщил ТАСС ряд информированных источников, президент США должен будет остановиться в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США.

В JW Marriott находится самый дорогой из всех ханойских гостиниц президентский номер: стоимость 320-метрового люкса составляет порядка $7 тыс. в сутки. Расположенные на пятом этаже президентские апартаменты под номером 501 состоят из восьми комнат, также имеют отдельную полностью оборудованную кухню и столовую со столом на 10 персон. Дизайн номера выполнен в современном стиле с использованием элементов традиционного вьетнамского декора, отражающих легенду о любви Дракона и Феи, которые почитаются как прародители вьетнамского народа.

Ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). На вокзале его в торжественной обстановке встретило местное руководство. На перроне, куда прибыл поезд лидера КНДР, был сооружен специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидер КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi в центре Ханоя.