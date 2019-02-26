Экс-главе сообщества Мадрида может грозит три года тюрьмы за подделку документов

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида просит приговорить экс-председателя автономного сообщества Мадрид Кристину Сифуэнтес к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

По его информации, речь идет о предполагаемой подделке чиновником документов для получении степени магистра.

Сифуэнтес возглавляла автономное сообщество Мадрид с 2015 по 2018 год. В конце апреля прошлого года она подала в отставку с поста, а затем объявила об уходе из политики после двух скандалов.

Сначала издание Diario написало о том, что Сифуэнтес обманным способом получила магистерскую степень в одном из университетов Испании. Затем газета Okdiario обвинила женщину в попытке украсть в 2011 году из супермаркета два тюбика крема за €40.