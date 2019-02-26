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Кризис на Украине

Депутаты потребовали от Порошенко прийти в Раду и объяснить хищения военных средств

В ответ на это спикер Рады Андрей Парубий призвал депутатов "опомниться"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Фракция "Самопомощь" в Верховной раде требует от президента Петра Порошенко предоставить депутатам объяснения по поводу данных журналистского расследования, согласно которым приближенные к нему лица якобы организовали схему по хищению средств в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом заявил во вторник на заседании Рады лидер фракции Олег Березюк.

"В этом зале нет смысла работать, пока не придет президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии", - сказал Березюк.

В ответ спикер Рады Андрей Парубий призвал депутатов "опомниться". "За [президентскими] выборами существует Украина", - подчеркнул Парубий.

Накануне журналисты программы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей.

Сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

Сегодня Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей на время расследования, связанного с возможной причастностью чиновника к коррупции. Ранее Гладковский сообщил украинским СМИ, что лично попросил приостановить свои полномочия на время расследования.

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПарубий, Андрей Владимирович
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