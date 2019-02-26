Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным "спектаклем"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

"24 февраля кубинский коммунистический режим провел так называемый национальный референдум о пересмотре конституции. Ни у кого не должно быть иллюзий по поводу этого мероприятия, задачей которого являлось лишь укрепление предлога для диктатуры одной партии", - утверждал он. "Весь процесс сопровождался тщательно спланированным политическим спектаклем и подавлением общественных обсуждений", - считает госсекретарь.