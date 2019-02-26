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В МИД Ирана заявили, что президент страны не принял отставку Джавада Зарифа

Как ранее отметил Зариф, партийная и фракционная борьба станет "смертельным ядом" для внешней политики Ирана
Президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Vahid Salemi
Описание
Президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС, 26 февраля. Президент Ирана Хасан Роухани не принял отставку министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, заявил во вторник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

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"Отставка [главы МИД] не была принята [президентом страны]", - отметил Гасеми в своем телеграм-канале.

Ранее Зариф объявил в Instagram об уходе в отставку. Позднее в интервью газете Jomhouri Islami он указал, что партийная и фракционная борьба станет "смертельным ядом" для внешней политики Ирана. По его словам, внешняя политика должна основываться на национальном доверии, которое требует согласованности и внутреннего консенсуса.

160 иранских парламентариев (большинство членов Меджлиса) направили Роухани письмо с просьбой сохранить Зарифа на его посту. Президент во вторник поблагодарил МИД страны и другие ведомства, отметив, что они вносят самый важный вклад в борьбу с антииранской политикой США. По его словам, Зариф, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати и министр нефти Бижан Намдар Зангане "стоят в авангарде противостояния Штатам".

Теги
ИранРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад Джавад
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