В МИД Ирана заявили, что президент страны не принял отставку Джавада Зарифа

"Отставка [главы МИД] не была принята [президентом страны]", - отметил Гасеми в своем телеграм-канале.

Ранее Зариф объявил в Instagram об уходе в отставку. Позднее в интервью газете Jomhouri Islami он указал, что партийная и фракционная борьба станет "смертельным ядом" для внешней политики Ирана. По его словам, внешняя политика должна основываться на национальном доверии, которое требует согласованности и внутреннего консенсуса.

160 иранских парламентариев (большинство членов Меджлиса) направили Роухани письмо с просьбой сохранить Зарифа на его посту. Президент во вторник поблагодарил МИД страны и другие ведомства, отметив, что они вносят самый важный вклад в борьбу с антииранской политикой США. По его словам, Зариф, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати и министр нефти Бижан Намдар Зангане "стоят в авангарде противостояния Штатам".