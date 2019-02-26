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США пока не вносили резолюций по Венесуэле на рассмотрение СБ ООН

Постпред Экваториальной Гвинеи Антонио Ндонг Мба, председательствующий в СБ в феврале, выразил сомнение, что членам совбеза удастся согласовать совместное заявление по итогам встречи

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. США пока не выносили на рассмотрение Совета Безопасности ООН никакого проекта резолюции по Венесуэле. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, постпред Экваториальной Гвинеи Антонио Ндонг Мба, председательствующий в СБ в феврале.

"Пока на рассмотрение не внесены никакие документы", - сказал он.

Дипломат также выразил сомнение, что членам СБ удастся согласовать совместное заявление по итогам встречи.

Заседание по Венесуэле, созванное по инициативе США, начнется 26 февраля в 23:00 мск. Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник, в нем примет участие глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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