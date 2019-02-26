Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием в Ханое

ТАСС, 26 февраля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил вьетнамцев за радушный прием, оказанный ему по прибытии в Ханой, где должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Что происходит в медиацентре второго саммита КНДР и США

Затишье перед бурей. Что происходит в медиацентре второго саммита КНДР и США

"Только что прибыл во Вьетнам. Спасибо всем за прекрасный прием в Ханое. Огромные толпы и так много любви!" - написал Трамп в Twitter.

Его спецборт Air Force one во вторник приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай. Трампа встретили официальные представители властей Вьетнама. Перед трапом самолета президента США была расстелена красная ковровая дорожка, рядом был выстроен почетный караул вьетнамских военных.

Из аэропорта президент США отправился в отель JW Marriott. Ранее в Ханой прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. В столице Вьетнама завершаются последние приготовления к саммиту США и КНДР, который должен пройти 27-28 февраля.