Тимошенко обсудила угрозу фальсификации результатов выборов в стране с президентом ПА ОБСЕ

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Джорджем Церетели угрозу фальсификации результатов президентских выборов на Украине со стороны действующей власти. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Существует угроза фальсификации выборов [президента] действующей властью", - отметила Тимошенко, которая стала первым кандидатом в президенты, с которым встретился президент ПА ОБСЕ во время своей поездки на Украину.

Согласно информации, Тимошенко рассказала представителям ассамблеи об увеличении Центризбиркомом реестра избирателей, "подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружения президента", прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренных в госбюджете.

"Украинский народ заплатил тяжелую цену за то, чтобы жить в демократической стране. Мы заслужили право на честный выбор и честные выборы. Жаль, что после "оранжевой революции", где люди защищали свое право избирать, после "революции достоинства", где украинский народ стал в защиту европейских ценностей, мы снова говорим об искажении волеизъявления людей", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

В свою очередь Джордж Церетели отметил, что ПА ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".