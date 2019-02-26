Суд в США подтвердил законность назначения спецпрокурора Мюллера на его должность

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Колумбия подтвердил во вторник законность назначения спецпрокурора США Роберта Мюллера на его должность, отвергнув иск Эндрю Миллера - одного из помощников Роджера Стоуна, являвшегося, в свою очередь, бывшим советником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило интернет-издание BuzzFeed.

Миллер был одним из нескольких сотрудников Стоуна, которым была направлена повестка для дачи показаний в рамках расследования Мюллера, однако он отказался давать такие показания. В ответ он подал в суд иск с требованием проверить законность назначения самого Мюллера на его должность. По мнению Миллера, спецпрокурор был назначен без согласия Конгресса США.

"Спецпрокурор Мюллер был назначен представителем исполнительной ветви власти, который, в свою очередь, был назначен с совета и согласия Сената", - постановил судья, отклонив иск.

Эндрю Миллер был помощником Роджера Стоуна во время президентской предвыборной кампании в США в 2016 году, в этом качестве он занимался вопросами связей с прессой. Роджер Стоун и его помощники привлекли внимание следственной группы спецпрокурора Мюллера потому, что ранее Стоун заявлял о своих контактах с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время президентской гонки 2016 года в США. В период предвыборной кампании WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности соперницы Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на Нацкомитет демократов для взлома его внутренней переписки.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.