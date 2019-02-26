Макрон призвал "желтых жилетов" обозначить отношение к погромщикам во время протестов

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Представители движения "желтых жилетов" должны внести ясность по поводу отношения к погромам, которые происходят во время их акций протеста. Об этом, как передает Agence France-Presse , заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами городов региона Гранд-Эст во вторник.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Мы, конечно же, не можем запретить манифестации, - сказал глава государства, сославшись на конституцию страны. - Наоборот же, необходимо четкое послание от всех [с целью осудить насилие]". Президент с сожалением отметил, что пока "такой ясности до сих пор нет".

"Это чудо, что с учетом насилия, которое творится по субботам, среди стражей порядка нет погибших", - отметил Макрон. Он выразил убеждение, что кризис должен решаться путем дебатов и голосования. "Мы не можем жить в условиях мятежной демократии", - подчеркнул президент.

"Надо сказать, что те, кто ходят на манифестации, где творится насилие, являются пособниками худшего [сценария]", - заключил он.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов. Последняя волна манифестаций прокатилась по всей Франции в минувшую субботу. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 45 тысяч человек.