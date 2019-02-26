Додон надеется на сбалансированную внешнюю политику Молдавии после выборов в парламент

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Выступающий за восстановление отношений с Россией президент Молдавии Игорь Додон надеется, что новый парламент будет проводить сбалансированную внешнюю политику. Об этом глава республики заявил на встрече с послом США Дереком Хоганом во вторник.

"Выразил надежду на то, что новый парламент будет проводить взвешенную внешнюю политику. В связи с этим сообщил, что предложу лидерам политических партий взять этот подход за основу при формировании парламентского большинства", - написал президент в Facebook.

Додон проинформировал, что "администрация президента готова предоставить площадку для переговоров с целью нахождения законной и легитимной конфигурации нового парламента и будущего правительства". Ранее он сообщил, что, если партии не смогут договориться о формировании правящего большинства, он будет настаивать на роспуске парламента и проведении новых выборов.

По предварительными данным Центризбиркома, поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова получила крупнейшую фракцию - 35 мандатов в 101-местном парламенте. За ней следует правившая республикой Демократическая партия Молдовы с 30 мандатами, оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), критикующий демократов получил 26 мандатов, партия "Шор" - семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты.