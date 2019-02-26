Нетаньяху планирует обсудить с Путиным закрепление Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что планирует на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве обсудить закрепление Ирана в Сирии.

"Сегодня вечером я отправлюсь в Москву, чтобы завтра (27 февраля) встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В центре наших переговоров - закрепление Ирана в Сирии. Мы действуем против него, мы нападаем на его базы и будем продолжать действовать против него, и я поговорю об этом с президентом", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

Изначально визит израильского премьера в РФ планировался на 21 февраля, однако поездка была отложена в связи с политической ситуацией в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся в стране 9 апреля 2019 года. 24 февраля на еженедельном заседании правительства еврейского государства Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить с Путиным усиление механизма координации между военными России и Израиля "с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе". Тогда же он назвал переговоры с российским лидером "очень важными для Государства Израиль".

Визит Нетаньяху в РФ станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. После этого 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20.