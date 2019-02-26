Мэра Риги решили включить в список для участия в выборах в Европарламент

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" просят включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего зама Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. Об этом сам Ушаков заявил во вторник агентству LETA.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на совместном заседании политических сил во вторник. Окончательно кандидатура Ушакова должна быть утверждена на заседании правления партии "Согласие" в четверг.

Как заявил во вторник Ушаков, решение об участии в выборах в ЕП и, в случае избрания, оставить должность председателя Рижской думы далось ему крайне тяжело.

Ранее во вторник источник ТАСС, близкий к партии, сообщал, что решение об участии мэра Риги Нила Ушакова в выборах в ЕП 25 мая может быть принято в четверг на заседании правления партии "Согласие". При этом обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале, добавил источник. Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи с скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme. На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas satiksme, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.