Представитель Гуайдо в США встретился с Трампом и просил усилить давление на Мадуро

ТАСС, 26 февраля. Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом, во время которой попросил его усилить давление на лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"У меня была возможность поблагодарить президента Дональда Трампа за поддержку наших людей в их усилиях по восстановлению демократии. Мы настаиваем на усилении давления, необходимого вывода [Венесуэлы] из рук диктатора, узурпировавшего власть", - написал во вторник Веккьо в своем Twitter.

Представитель оппозиции отметил, что встреча состоялась во время визита Трампа во Флориду 18 февраля.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум с требованием проведения досрочных выборов главы государства, а после истечения предложенных ими сроков также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.