Демократы представили в Конгресс билль о публикации итогового доклада Мюллера

ТАСС, 26 февраля. Демократы представили в Палату представителей конгресса Соединенных Штатов законопроект, предусматривающий обязательную публикацию доклада по итогам проводимого спецпрокурором США Робертом Мюллером расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в президентскую предвыборную кампанию в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление автора инициативы - конгрессмена Ллойда Доггетта (демократа от штата Техас).

"Этот законопроект создает гарантии... для финансируемой налогоплательщиками работы правоохранительных органов и обеспечивает право американцев на то, чтобы торжество правосудия было обеспечено", - цитирует агентство заявление конгрессмена Доггетта.

Предложенный им законопроект также предусматривает, что законодатели смогут получить доступ к стенограммам свидетельских показаний, заслушанных в ходе расследования спецпрокурором Мюллером и членами его группы.

В конце января аналогичный законопроект внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сенаторы Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) и Чак Грассли (республиканец от штата Айова).

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года Мюллер. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр 15 января на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, сообщил, что доклад Мюллера по итогам проводимого им расследования будет носить конфиденциальный характер, и он может и не быть предан огласке. Вместе с тем он заверил законодателей в том, что он сделает все возможное, чтобы широкая общественность и законодатели получили как можно больше информации о расследовании после его завершения. Президент Трамп 20 февраля заявил, что генпрокурор Уильям Барр сам решит, публиковать ли доклад Мюллера по итогам проводимого им расследования.