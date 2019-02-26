В НАТО заявили о поддержке Венгрии в споре с Украиной из-за закона о языке

ТАСС, 26 февраля. Альянс НАТО поддерживает позицию Венгрии в ее споре с Украиной в связи с принятым в этой стране законом об образовании, ограничивающим, по мнению Будапешта, права венгерского меньшинства. Об этом заявила во вторник во время визита в Будапешт замгенсека альянса Роуз Готтемюллер в своем выступлении в МИД Венгрии на конференции послов страны. Текст ее заявления опубликован на сайте НАТО.

"Союзники проявили солидарность с Венгрией в том, что касается украинского закона об образовании, - заявила Готтемюллер. - В брюссельской декларации и в оценке ежегодной программы Украины (Ежегодной Программы партнерства Украина-НАТО - прим. ТАСС), все союзники призвали Украину полностью выполнять рекомендации Венецианской комиссии".

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарила Венгрию за поддержку Украины в том, что касается реверсных поставок газа в эту страну, поставок гуманитарной помощи и содействия в лечении раненых украинских военнослужащих. В своем выступлении замгенсека НАТО повторила обвинения в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Роуз Готтемюллер также поблагодарила правительство Венгрии за то, что оно пообещало увеличить расходы страны на оборону до 2% ВВП к 2024 году и направлять 20% оборонного бюджета на закупку вооружений.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. После принятия этого закона Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.