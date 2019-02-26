Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что не боится возвращаться в Каракас

КАРАКАС, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не боится возвращаться в Каракас, несмотря на угрозы со стороны действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мой долг - быть в Каракасе, несмотря на все риски. На этой неделе я вернусь [в столицу]. Если они [власти] захотят посадить меня в тюрьму, то имейте в виду, что у нас есть четкая стратегия на этот случай, и народ знает о ней", - сказал Гуайдо в интервью телеканалу NTN24, опубликованном на сайте во вторник.

По словам оппозиционера, эта стратегия включает в себя народную мобилизацию и международную поддержку.

Накануне Мадуро в интервью телеканалу ABC заявил, что Гуайдо придется столкнуться с правосудием, поскольку правосудие запретило ему покидать страну.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.